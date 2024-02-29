3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
Свой первый чемпионат мира по биатлону Раубичи приняли в 1974 году
В феврале 1974 года в Раубичах открыли чемпионат мира по биатлону. Отрыли ярко, и можно только восхититься количеству зрителей, которые наполняли каждый соревновательный день Раубичи. Есть информация, что это было более 100 тыс. зрителей. Легенды ходят до сих пор.
Об истории и современности Раубичей рассказали корреспонденты АТН в фильме "Раубичи. 5.0. Трамплин на века".
В атмосфере новизны детали гонок спустя 50 лет остались на втором плане. Но настоящей звездой чемпионата мира в Раубичах стал финн Юхани Суутаринен. Он выиграл как классическую индивидуальную, так и спринт - тот проводился вообще впервые!
А вот эстафету советские атлеты провели как настоящие хозяева. Один из них - студент минского института физкультуры Юрий Колмаков. Еще один - четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Александр Тихонов четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказывает, что в Раубичах бывает постоянно. "Когда приезжаю в Минск, обязательно езжу туда, прогуливаюсь, вспоминаю. Это был настоящий праздник", - вспоминает Тихонов.
Именно Александр Тихонов получил в руки символический ключ от Раубичей. А дата открытия комплекса долгие годы была следующей - 24 февраля. Однако выдержка из издания "Советский спорт" внесла коррективы. Отныне именно 22 февраля Раубичи празднуют день рождения.