Свой первый чемпионат мира по биатлону Раубичи приняли в 1974 году

В феврале 1974 года в Раубичах открыли чемпионат мира по биатлону. Отрыли ярко, и можно только восхититься количеству зрителей, которые наполняли каждый соревновательный день Раубичи. Есть информация, что это было более 100 тыс. зрителей. Легенды ходят до сих пор.

Об истории и современности Раубичей рассказали корреспонденты АТН в фильме "Раубичи. 5.0. Трамплин на века".

В атмосфере новизны детали гонок спустя 50 лет остались на втором плане. Но настоящей звездой чемпионата мира в Раубичах стал финн Юхани Суутаринен. Он выиграл как классическую индивидуальную, так и спринт - тот проводился вообще впервые!

А вот эстафету советские атлеты провели как настоящие хозяева. Один из них - студент минского института физкультуры Юрий Колмаков. Еще один - четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.





Александр Тихонов четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказывает, что в Раубичах бывает постоянно. "Когда приезжаю в Минск, обязательно езжу туда, прогуливаюсь, вспоминаю. Это был настоящий праздник", - вспоминает Тихонов.