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Свой "Версаль" в Пуховичском районе: сайт-путеводитель найдет достопримечательности в любом населенном пункте

Прокладывать новые туристические маршруты по Минской области стало удобнее со специальным сайтом-путеводителем, который поможет найти в любом населенном пункте достопримечательности, природные оазисы и колоритные усадьбы.

Сайт также поможет больше узнать о самобытных традициях, обрядах-праздниках регионов или отыскать аналоги всемирно известных тур-объектов. Например, свой "Версаль" есть в Пуховичском районе. Загородный комплекс площадью почти в 30 га представляет собой парк с фигурными декоративными растениями, фонтанами, малыми архитектурными формами и настоящим дворцом в стиле классицизма.

Есть уникальный дом, который называется подземным, потому что расположен он под покровом земли. Фасад дома скрыт от людских глаз. Даже гость, который к нам приехал, даже не узнает, где вход в дом, находящийся в самом тоннеле.
Алина Губаревич,менеджер загородного комплекса

"Гости были из Франции, Великобритании, США, но это уроженцы из Беларуси. А так в основном это наши белорусы и россияне", - отметила Алина Губаревич.

В Минской области популярен и отдых с палатками. Так, на Вилейском водохранилище в этом году стало больше оборудованных кемпингов. В центральном регионе также ведутся работы по установке тематических информационных стендов, а экскурсионные маршруты дополняют новыми объектами.

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