Свой "Версаль" в Пуховичском районе: сайт-путеводитель найдет достопримечательности в любом населенном пункте

Есть уникальный дом, который называется подземным, потому что расположен он под покровом земли. Фасад дома скрыт от людских глаз. Даже гость, который к нам приехал, даже не узнает, где вход в дом, находящийся в самом тоннеле.

Алина Губаревич,менеджер загородного комплекса