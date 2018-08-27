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Свой вклад в уборку урожая вносят студенческие отряды
Свой вклад в уборку урожая вносят и молодые белорусы, которые вступают в ряды студенческих отрядов. Их в этом году в стране 880 и они объединили около 11 тысяч студентов, которые трудились в сельскохозяйственных, сервисных, педагогических, медицинских и отрядах производственного профиля. Итоги трудового семестра подведут осенью. А пока впечатления тех, кто летнее время проводит с пользой для себя и других.
Рассказывает Ольга Масловская.
В этом году студотрядовское движение в Беларуси отмечает 55-летие. Борис Рыклин - один из тех, кто еще в шестидесятые примерил бойцовку. С молодежными стройками связаны 15 лет его жизни. Восьмикратный командир Витебского зонального штаба студенческих отрядов часто вспоминает свои трудовые каникулы и называет это время отличной школой жизни.
Только в Витебской области созданы и работают сто отрядов, по стране эта цифра приближается к девяти сотням.
Рабочее место на лето, а вместе с ним возможность приобрести опыт, заработать деньги и найти новых друзей, получили порядка 11 тысяч молодых белорусов. Причем, трудятся не только в нашей стране - еще в России, Польше и впервые за много лет в Молдове.
В южную страну отправился сельскохозяйственный отряд "Сябры" с севера Беларуси. Ребята уже успели собрать урожай персиков, сейчас перешли на виноградные плантации.
В колхозе "Победа" Тараклийского района Молдовы ребята уже полтора месяца. Помимо работы успели познакомиться с традициями региона Гагаузия.
Пожать руку белорусским студотрядовцам приезжал посол Беларуси в Республике Молдова Сергей Чичук.
Для многих молодых белорусов студотряд - это первый опыт работы. А полученная именно здесь трудовая книжка – память о студенческой молодости на всю жизнь.
Прежде чем бойцы строительного студотряда "Феникс" витебского медуниверситета надели каски и спецовки, прошли подробный инструктаж. С июля вместе со строителями ремонтируют одно из общежитий вуза. В обязанностях - демонтаж полов, деревянных конструкций, уборка строительного мусора.
Всего молодежными стройками в Витебской области этим летом стали более 20 объектов. В их числе общежития, школы, больницы.
Итоги трудового семестра студенты подведут в конце осени. По традиции в стране определят лучший студенческий отряд и выберут лучшего нанимателя. Лидерам ударного труда вручат переходящее знамя.
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