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Своя в непростом ремесле! Познакомимся с белорусками, которые однажды выбрали необычное увлечение, ставшее делом их жизни
В современном мире практически не осталось сфер, где бы не трудились женщины: бизнес, политика, силовые структуры. Однако белоруски не перестают удивлять.
Познакомимся с теми, кто с легкостью освоил "мужскую" профессию и однажды выбрал для себя необычное увлечение, ставшее делом жизни. Подробности рассказала Катерина Стреха.
Своя в непростом ремесле!
Профессиональная бензопила для валки леса и обычный топор - в ход у Виктории Усмановой идут все инструменты. Она свое дело знает - с легкостью и грациозностью, свойственными молодой девушке, выполняет работу, которую не каждый мужчина освоит.
При валке леса важно поймать момент, когда нет ветра, и верно задать направление падения дерева. В неженскую профессию Виктория пришла по стопам родителей, за четыре года стала своей в непростом ремесле.
Работаем в любую погоду, в любое время дня и ночи. Могут и на выходных вытащить из дома и сказать: "Вот надо лесовоз загрузить". Мужчины нас воспринимают по-разному: кто-то положительно, кто-то отрицательно. Кто-то с негативом и легкими подколами: "Ты же девушка, иди варить борщи" - говорят!
Необычные женские профессии
Елена Волчек из Смиловичского района на отлично справляется и с домашними, и с рабочими обязанностями.
За смену Елена Валерьевна делает сто пар удобной и теплой обуви - валенки из натуральной овечьей шерсти. На Смиловичской валяльно-войлочной фабрике трудится без малого 35 лет. Опыт поначалу перенимала у старожилов края. Теперь сама возвращает народное в моду.
Мы изготавливаем валенки как 30 лет назад. Хотелось бы, чтобы молодежь приходила, а мы передавали свой опыт и свои традиции.
Сказочница нового поколения
Ирина Карнаухова подрастающему поколению передает житейский опыт и знания. Обладает даром сочинять волшебные истории и переносить их на страницы детских красочных изданий.
Первую детскую книгу "Нехочуха" Ирина Александровна посвятила первой внучке Насте. Кажется, будто сказочница ранимую детскую душу знает и понимает от А до Я. Говорит с юными белорусами на языке бескорыстия, порядочности, доброты и справедливости.
Ирина Карнаухова дверь в литературный мир распахнула в сорокалетнем возрасте. Поэтесса и прозаик, автор более 38 книг для взрослых и детей. А с последними Ирина Александровна всегда на одной волне: как-никак воспитала и вырастила шестерых внуков.
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