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Свою интерпретацию "Маленького принца" готовят воспитанники интерната для детей-аутистов

"Маленький принц" в инклюзивном формате. Свою интерпретацию всемирно известной сказки Экзюпери готовят воспитанники интерната для детей-аутистов. А рассказчик и главный режиссер постановки - тот самый Маляваныч из "Калыханки" - актер Александр Жданович. Динамичный спектакль с элементами интерактива. На протяжении трех недель в зале воскресной школы Свято-Елисаветинского монастыря проходят репетиции.


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Впервые спектакль покажут на большой сцене - в Театре-студии киноактера. Инклюзивный театр "Радость" за 12 лет поставил более 15 сказок.

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