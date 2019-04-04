Свою интерпретацию "Маленького принца" готовят воспитанники интерната для детей-аутистов

"Маленький принц" в инклюзивном формате. Свою интерпретацию всемирно известной сказки Экзюпери готовят воспитанники интерната для детей-аутистов. А рассказчик и главный режиссер постановки - тот самый Маляваныч из "Калыханки" - актер Александр Жданович. Динамичный спектакль с элементами интерактива. На протяжении трех недель в зале воскресной школы Свято-Елисаветинского монастыря проходят репетиции.

