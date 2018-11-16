Свою карьеру в Академии наук ежегодно начинают более 350 выпускников белорусских вузов

Все чаще в институтах можно встретить ученых, которым нет еще и 30. Отработанная годами система мотивации позволяет им участвовать в конкурсах, ездить на международные конференции.

О передовых разработках молодых расскажет Юлия Гризунт. Анастасия Солобай работает в лаборатории физики уже три года. Несмотря на свой юный возраст - 28 лет - уже через год планирует защитить диссертацию. Сейчас ее команда работает над экранами, спасающими от электромагнитного излучения. Другими словами, в мире электроники - Анастасия со своими коллегами отвечают за защиту электрооборудования друг от друга. Их главная разработка сейчас проходит проверку на прочность в космосе.



А в этой лаборатории работают над веществами, которые необходимы не в космосе, а на земле. Поиск лекарств на основе растительного сырья, новые соединения и катализаторы. Сегодня Александр Сидоренко работает над необычным нанокатализатором, который позволяет получать редкие молекулы в огромном количестве, используя минимум затрат. В мире такой разработке аналогов еще нет. И сложно поверить, что один из самых молодых заведующих лабораторией академии когда-то не смог поступить на химический факультет. Признается, попасть сюда с дипломом инженера было непросто.



Андрей Иванец самый молодой доктор наук в академии. Он стал им в 33 года. А в 27 возглавил одну из лабораторий. То, что химия станет наукой всей жизни, понял еще в школе. Лучший на республиканских олимпиадах, а по результатам международного теста - третий в мире. Сегодня Андрей Иванец занимается разработкой новых материалов для очистки жидких радиоактивных отходов. Изобретение станет незаменимым после запуска Белорусской АЭС.



Сегодня Андрей Иванец возглавляет Совет молодых ученых Беларуси. Работа с новичками строится на конкуренции – постоянные конкурсы, возможность карьерного роста. Зачастую в борьбе за лучший проект новым сотрудникам удается разгадать тайны, непостижимые до сих пор ученым с мировыми именами.

