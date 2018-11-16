3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Свою карьеру в Академии наук ежегодно начинают более 350 выпускников белорусских вузов
Все чаще в институтах можно встретить ученых, которым нет еще и 30. Отработанная годами система мотивации позволяет им участвовать в конкурсах, ездить на международные конференции.
О передовых разработках молодых расскажет Юлия Гризунт. Анастасия Солобай работает в лаборатории физики уже три года. Несмотря на свой юный возраст - 28 лет - уже через год планирует защитить диссертацию. Сейчас ее команда работает над экранами, спасающими от электромагнитного излучения. Другими словами, в мире электроники - Анастасия со своими коллегами отвечают за защиту электрооборудования друг от друга. Их главная разработка сейчас проходит проверку на прочность в космосе.
А в этой лаборатории работают над веществами, которые необходимы не в космосе, а на земле. Поиск лекарств на основе растительного сырья, новые соединения и катализаторы. Сегодня Александр Сидоренко работает над необычным нанокатализатором, который позволяет получать редкие молекулы в огромном количестве, используя минимум затрат. В мире такой разработке аналогов еще нет. И сложно поверить, что один из самых молодых заведующих лабораторией академии когда-то не смог поступить на химический факультет. Признается, попасть сюда с дипломом инженера было непросто.
Андрей Иванец самый молодой доктор наук в академии. Он стал им в 33 года. А в 27 возглавил одну из лабораторий. То, что химия станет наукой всей жизни, понял еще в школе. Лучший на республиканских олимпиадах, а по результатам международного теста - третий в мире. Сегодня Андрей Иванец занимается разработкой новых материалов для очистки жидких радиоактивных отходов. Изобретение станет незаменимым после запуска Белорусской АЭС.
Сегодня Андрей Иванец возглавляет Совет молодых ученых Беларуси. Работа с новичками строится на конкуренции – постоянные конкурсы, возможность карьерного роста. Зачастую в борьбе за лучший проект новым сотрудникам удается разгадать тайны, непостижимые до сих пор ученым с мировыми именами.
В институтах академии все чаще можно встретить молодых специалистов. 30 % сотрудников младше 30 лет. Ежегодно более 350 выпускников белорусских вузов начинают здесь свою карьеру. Конечно, молодых стараются поддерживать - от научного сопровождения для защиты диссертаций до материальных бонусов, например, надбавка к зарплате и предоставление общежития. Система мотивации выстроена так, что молодые ученые продолжают строить карьеру именно здесь, в академии. Каждый из них уверен: связав свою жизнь с наукой однажды, останешься в ней навсегда.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов