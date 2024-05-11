Священник Александр Романушко по собственной инициативе ходил с партизанами на задания и в разведку

Александр Романушко, служивший в Пинской епархии, - знаменитый "партизанский батюшка". В 1942 году, когда над ним нависла угроза уничтожения, он ушел в партизанский отряд Пинского соединения.

С партизанами он приходил в те деревни, которые были сожжены. Там совершал чин отпевания по умершим, погибшим людям. Отпевал тех же самых партизан, кто желал. Мне сложно это представить, потому что по советскому образцу комиссары за этим следили. Протоиерей Сергий Рябой,клирик Свято-Варваринского кафедрального собора г. Пинска

Александр Романушко - священник, который находился не только в партизанском лагере. Он по собственной инициативе ходил с партизанами на задания, в том числе в разведку. Добывал важные сведения. Но и о главной миссии священника не забывал - духовно поддерживал паству и совершал службы.

Приехали гражданские люди из деревни и попросили священника Александра, так как местный священник не захотел отпевать убитого полицая. Приехали к Коржу, зная о том, что у него находится Романушко. Корж говорит: я тебя заставить не могу, это твой выбор. Можешь ехать, а можешь и не ехать. Он взял и поехал. Сергей Граник, директор военно-исторического музея им. Д. К. Удовикова

"Собравшимся на кладбище отец Александр сказал: "Отпевать мы его не будем, потому что он является предателем нашей Родины и не заслуживает отпевания. Как мы ему споем "Со святыми упокой" - человеку, который не только предал, но еще убивал своих соотечественников, своих родных и близких? Как можно убийце петь "Со святыми упокой"?" - рассказал настоятель гарнизонного храма Святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости,кандидат богословия протоиерей Виталий Хоновец.

Эта проповедь священника заставила задуматься коллаборантов. Через несколько дней многие из полицаев перешли на сторону партизан. Причем вместе с оружием и боеприпасами. После освобождения Пинска Александр Романушко управлял всеми приходами Пинской епархии.

Он составил отчет Святейшему Патриарху по делам епархии: сколько священников пострадало в годы войны от фашистов, кто был убит, кто в тюрьме сидел. Он взял в свои руки это управление. А потом он был назначен в город Мозырь настоятелем собора. Протоиерей Сергий Рябой,клирик Свято-Варваринского кафедрального собора г. Пинска