Священник Евгений Парфенюк стал родоначальником традиции 9 Мая проводить службы в Брестской крепости и построил храм в честь Победы

Свято-Воскресенский собор Бреста - храм-памятник в честь Великой Победы. Его высота более 40 метров. Сакральное здание одно из крупнейших в Беларуси. Первый настоятель храма - протоиерей Евгений Парфенюк.

"Этот храм очень похож на отца Евгения. Похож в своей мощи. Когда въезжаешь в храм, видишь это торжество православия, - говорит протоиерей Сергий Богданов. - Он ходил по строящимся стенам, залезал на строящийся купол, он был строитель. И макет этого храма он тоже создал".

Храм отец Евгенийначал строить в преклонном возрасте, и это было Божье благословение, рассказала дочь священника Людмила Демидюк. "Когда он уже заболел, говорил со слезами: "Я не умру, пока я не построю", - вспоминает женщина.

Но отец Евгений успел построить храм, на освящение которого приезжал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В 2000 году протоиерей Евгений Парфенюк стал лауреатом премии "За духовное возрождение".

Он священник с большой буквы, потому что священство - самое главное - это служение литургии. Отец Евгений очень любил литургию. Он любил службу. Если священник любит службу, он состоялся как священник. Всегда говорил: служи так, как будто первый раз. Протоиерей Сергий Богданов, клирик Свято-Воскресенского собора г. Бреста

Евгений Парфенюк пережил Великую Отечественную войну, которую встретил в Остромечево. Вся его семья помогала пленным красноармейцам, узникам, окруженцам. Мужчины следили за оккупационными властями, узнавали информацию, передавали ее партизанам, были связными.

После войны Евгений Парфенюк вернулся в Остромечево, но не служить в храме. Имея филологическое образование Белгосуниверситета, он приехал работать учителем. Затем стал директором школы. Но мечта о духовной службе не покидала. Евгений Стефанович экстерном окончил Ленинградскую духовную семинарию и в 1947 году стал священником. Первое место службы - Свято-Преображенская церковь в деревне Тростяница недалеко от Остромечево.