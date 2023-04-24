Священник рассказал о традициях в день Радуницы

Православные верующие 25 апреля будут отмечать Радуницу - день поминовения усопших. Этот день приходится на вторник второй пасхальной недели. Название праздника происходит от слова "радость", которую принесло всем Воскресение Христово. О смысле и традициях Радуницы рассказал священник храма святого благоверного великого князя Александра Невского протоиерей Павел Боянков.

Какой смысл вкладывает в этот день православная церковь?

"В этот день православные верующие делят пасхальную радость о воскресшем Христе со своими покойными родственниками, близкими и друзьями, уже ушедшими в мир иной. Как сказано в Евангелие от Луки, "Он не Бог мертвых, а Бог живых, потому что у Него все живы". И все, кто нас оставил, никуда не исчезли, а перешли в жизнь вечную и остаются для нас родными и близкими. Вот эту радость о воскресшем Христе мы и приносим в этот день в наши храмы и к местам захоронений на кладбища", - БЕЛТА цитирует Боянкова.

Традиция отмечать Радуницу очень древняя. О ней писали еще святители Амвросий Медиоланский и Иоанн Златоуст.

Этот день принято начинать с церковной молитвы. Заупокойные службы в храме пройдут и накануне вечером в понедельник, и во вторник утром, т.е. в сам день Радуницы. После того, как вы посетили храм и подали записки за покойных, можете отправиться на кладбище, помолиться за ушедших родственников и друзей, помянуть их. Можно поставить зажженную свечу на могиле.

Никаких языческих излишеств не должно быть. Часто можно увидеть, как могилу накрывают какой-то скатертью или даже одеялом, выставляют там трехлитровые банки с огурцами, помидорами, появляются бутылки с определенными напитками. В общем, превращается это практически в языческую тризну.

Церковь не советует опускаться до такого уровня. И я лично как священник тоже такую позицию поддерживаю. Могилы - не место для распития. Даже если при этом мысли хорошие и вы желаете покоя умершим. Для этого есть поминальный стол дома. Когда почтили память наших покойных, вернемся домой, накроем праздничный пасхальный стол, ведь Пасха продолжается, и помянем своих покойных родственников. Не нужно смешивать одно с другим. Настоящим православным христианам это не подобает.

В Беларуси по всем статистическим исследованиям 80 % населения причисляют себя к православным, но реально воцерковленных людей - если будет процентов пять, это хорошо. Да, атеистами мы уже перестали быть, но воцерковленными христианами еще не стали. Застряли в промежуточной ситуации. Вот это наша реальность, и надо исправляться, придавая празднику Радуницы именно духовный смысл, чтобы потом эта радость не превратилась в печаль.

В Радуницу не стоит скорбеть?

"Нет конечно. Как можно скорбеть о воскресшем Христе? Господь своим воскрешением победил смерть. В пасхальном слове звучат слова: "Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен!". То есть Господь преодолел смерть. И если мы будем следовать за ним, если мы веруем и искренне исповедуемся, значит, для нас смерти нет. Это переход в новую жизнь. Земная жизнь - только экзамен для будущей", - рассказал Боянков.

Поэтому никакой скорби, а именно радость. И эту радость мы разделяем с нашими покойными. Они никуда не исчезли. Они вместе с нами. Но только они принадлежат Царству небесному, если того заслужили, а мы - здесь, еще на земле. Но рано или поздно, надеюсь, мы тоже воссоединимся с ними. Какая ж тут скорбь? Только радость!

Правда, что не рекомендуется приводить могилы родственников в порядок в сам день Радуницы, а лучше сделать это заблаговременно?

"Праздник" - от слова "праздновать", то есть заниматься какими-то серьезными работами в этот день нежелательно. Поэтому естественно, и это будет самым правильным, не дожидаться огромного наплыва людей. Ведь можно найти время и навести порядок на могилках наших родственников заранее. Конечно, если кому-то удобнее в будний день, - пожалуйста",- уточнил Боянков.

Что можно принести с собой на кладбище? Яйца крашенные, например, допускаются?

"Свечу, чтобы зажечь на могиле. Оставляя на могиле рюмку водки, прикрывая каким-нибудь кусочком хлеба или тем же крашеным яйцом, как некоторые это делают, мы привлекаем асоциальных личностей (скажем так). И потом они справляют на могиле тризну. Поощрять такое, мягко говоря, не хотелось бы",- рассказал Боянков.

Для этого есть дом. Дома тоже помолимся, благословим стол и помянем своих родных и близких покойных.

Какие цветы лучше взять на кладбище?

"Искусственные композиции внешне красивы, но лучше, конечно, живые цветы. По православной традиции все должно быть естественного происхождения. К тому же, это более экологично и не превращает кладбище в место для мусора. Если массово завалить могилы искусственными цветами, возникает вопрос, как их утилизировать, а это серьезнейшая проблема",- отметил Боянков.

Можно ли в Радуницу работать?

"По необходимости все допускается, здесь каких-то жесточайших рамок не существует. И даже на праздник Пасхи мы ездим в общественном транспорте, метро и ходим в магазины. Все службы работают, выполняют свой профессиональный долг. И скорая помощь приедет, если понадобится. Но при возможности лучше воздержаться от тяжелого труда. Если возникает какая-то крайняя необходимость, то лучше это делать во второй половине дня. Утром нужно сходить в храм, подать записку за упокой, побыть на службе, помолиться со всей церковью",- уточнил Боянков.

Почему на некоторых кладбищах священнослужители молятся не во вторник, а, например, в воскресенье?

"Молитва на кладбище может совершаться не обязательно во вторник, а, например, в день храмового праздника. Бывают и такие варианты, когда церковь в какой-то деревне или в каком-то селе приписана к другому приходу, а священник обслуживает не один только этот приход и не одно кладбище, а несколько. Соответственно, на Радуницу он будет у себя в главном приходе, а на другие, условно периферийные, он может приехать заранее. Священнослужитель обязательно сообщит об этом своим прихожанам",- подытожил Боянков.