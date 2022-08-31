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Священники, писатели, ученые и артисты пройдут по знаковым историческим местам Беларуси
"Дорога к святыням" длиной более чем в тысячу километров! В 29-й раз из Минска в столицу Дня белорусской письменности отправляется Международная научно-просветительская экспедиция.
В Свято-Духовом кафедральном соборе завершился молебен для участников. Священники, писатели, ученые и артисты пройдут по знаковым для истории Беларуси точкам на карте сразу трех епархий: Минской, Туровской и Гомельской. Память о прошлом станет главной темой мест посещения, служения и научных выступлений. С Благодатным огнем от Гроба Господня и чудотворной Загорье-Столовичской иконой Покрова Пресвятой Богородицы. Эти символы паломнической поездки вынесли из храма, что и дало старт "Дороге к святыням".
Завершится шествие 4 сентября в Добруше - именно этот город принимает Дни белорусской письменности в 2022 году. Там делегация совершит праздничную службу и по традиции высадит Молитвенный сад. Специальную программу и прямые трансляции основных событий праздника покажет телеканал "Беларусь 3".
Фото: БелТА
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