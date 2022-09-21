"Священники земли Борисовской" - новый проект духовно-просветительского центра

Мученики за веру. Священников прошлого столетия, которые пострадали от времен атеизма, вспомнили в новом проекте Борисовской центральной районной библиотеки. Все они служили в храмах Борисовско-Марьиногорской епархии. Духовно-просветительский центр учреждения презентовал тематические стенды, фотоснимки и литературу. Десятки имен, вписанных в хроники белорусского православия, это люди, которые даже в тяжелые времена не отреклись от веры и стали примером духовной непоколебимости.