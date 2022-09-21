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"Священники земли Борисовской" - новый проект духовно-просветительского центра
Мученики за веру. Священников прошлого столетия, которые пострадали от времен атеизма, вспомнили в новом проекте Борисовской центральной районной библиотеки. Все они служили в храмах Борисовско-Марьиногорской епархии. Духовно-просветительский центр учреждения презентовал тематические стенды, фотоснимки и литературу. Десятки имен, вписанных в хроники белорусского православия, это люди, которые даже в тяжелые времена не отреклись от веры и стали примером духовной непоколебимости.
Духовно-просветительский центр Борисовской районной библиотеки создан 14 лет назад по благословению первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси, Митрополита Филарета. Центр предоставляет тематическую духовную литературу, проводит выставки, дает площадку для деятельности объединений православных верующих.
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