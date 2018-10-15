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Священный Синод объявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Час назад в Минске завершилось заседание Священного Синода. Впервые за всю историю Русской православной церкви Синод провели на белорусской земле. Заседание иерархов проходило в закрытом для прессы формате под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, члены Священного Синода заседали более 6 часов. Все это время журналисты ожидали оглашения решения Священного Синода.

Как отметил священнослужитель, прихожанам на такое решение надо реагировать спокойно. В практическом плане это означает, что совместные богослужения с Константинопольским патриархатом совершаться не будут.

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