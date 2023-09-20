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Свято-Богоявленский Кутеинский мужской монастырь празднует 400-летие со дня основания
Обитель, именуемая современниками белорусской лаврой, празднует юбилей. Богоявленскому Кутеинскому монастырю исполняется 400 лет с момента основания. Торжественные богослужения, крестные ходы, культурные мероприятия проходят в Орше весь сентябрь.
Лавра - один из крупнейших средневековых культурно-просветительских центров Беларуси. История мужского монастыря началась в 1623 году, в местной типографии отпечатали первый в нынешней Беларуси букварь. А кутеинские резчики по дереву и гравер после монастыря работали в Оружейной палате Кремля и украшали царские палаты.
По случаю 400-летия обители в Орше Божественную литургию возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Запечатлели историческое событие и в почтовой миниатюре: почтовый блок выполнен с тиснением на черной фольге тиражом марки в 12 тысяч экземпляров.
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