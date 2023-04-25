Святыня белорусской глубинки, связанная с именем Пушкина - 100-летие отмечает церковь Святого Духа в Рогачевском районе

Столетие в этом году отмечает церковь Святого Духа в деревне Дворец Рогачевского района Гомельской области. Храм - главная достопримечательность небольшого местечка с населением около шести сотен человек.И хотя квековомуюбилею сохранилась не вся прежняя архитектура церкви, однако для белорусской глубинки святыня более чем примечательная, ведь связана судьба Свято-Духовой церкви с великим русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным.Подробности у Ольги Медведь (видео).