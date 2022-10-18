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Связан ли Автухович с литовскими спецслужбами - подробности в проекте "Это другое"

25 лет лишения свободы главному фигуранту дела о терроризме Николаю Автуховичу. Измена государству, терроризм, попытка вооруженного захвата власти в стране, контрабанда оружия из зоны боевых действий - всего 12 статей, из них 6 - особо тяжкие. В том числе попытка устранения главы государства.

Предположительно есть и другой интересный эпизод из преступной жизни Автуховича, связанный с Литовской Республикой и ее спецслужбами. Об этом Ксения Лебедева расскажет сегодня вечером в своем авторском проекте "Это другое".

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