Связующее звено между властью и населением - как выстроена работа уникальной службы "Одно окно"

В Беларуси сегодня работает 158 служб "Одно окно". В Минске их насчитывается 10, каждая является связующим звеном между властью и населением.

Количество обращений к ним с каждым годом возрастает. Только в Заводском районе в 2026 году служба уже приняла 23 тыс. заявлений, что на 40 % больше, чем год назад.

В небольшом женском коллективе бывший секретарь канцелярии суда Александр Петрикевич всего полгода. Несмотря на это, специалист уже успел влиться в динамичный ритм службы "Одно окно". В день молодой человек в среднем помогает до полсотни белорусам качественно и быстро решать любые вопросы.

Александр Петрикевич, ведущий специалист службы "Одно окно" администрации Заводского района г. Минска:

"В мои обязанности входит формирование четкого пакета документов, чтобы человеку было проще подать заявление к нам и получить гарантированно то решение, на которое он пришел подаваться. Мы опираемся на указ № 200, это очень помогает сориентироваться и облегчает работу с пакетом документов и консультированием граждан. Также наше руководство всегда может помочь, если возникают какие-то экстраординарные вопросы по поводу пакета документов, в частности, когда обращаются иностранные граждане".

Еще два десятилетия назад "Одно окно" Заводского района столицы начинало свою работу с 15 процедур, сегодня таковых уже 255. Перечень административных процедур, по которым выполняется прием документов, широкий. В списке насчитывается свыше 22 подпунктов: от жилищных правоотношений и образования до транспорта и госрегистрации недвижимого имущества.

Юлия Мартынчик, руководитель службы "Одно окно" администрации Заводского района г. Минска:

"Самыми распространенными административными процедурами, по которым обращаются граждане, являются процедуры сферы труда и социальной защиты, которые составляют порядка 30 % от общего количества поданных заявлений, в сфере регистрации актов гражданского состояния и в сфере жилищных правоотношений, которые составляют порядка 20 % и 18 % соответственно".

Удобство и доступность - одни из ключевых принципов работы уникальной службы спасения, которая освобождает людей от хождения по кабинетам. В 2024 году в Беларуси пошли дальше, внедрив в работу службы еще и экстерриториальность.

Александр Крымский, управляющий делами администрации Заводского района г. Минска:

"Практически по всем процедурам можно подать заявление в любое окно любого района. Оно будет перенаправлено в тот район, который должен выполнить эту процедуру. Потом человек может забрать свое заявление в том районе, где эта процедура завершена. В 2025 году количество заявлений, которое пришло к нам, было порядка 600, а сегодня только за полгода мы получили уже более 700".

"Одно окно" - единый центр, который за время своей деятельности оправдал свою состоятельность. Сегодня это не только про оперативность и качество оказания административных процедур населению, а еще и про комфорт посетителей. Для их удобства имеется предварительная запись, а помещение оборудовано безбарьерной средой и даже отдельной комнатой для самых юных белорусов.