Краткий пересказ от ИИ

12 октября в Горецком районе с почестями перезахоронили останки бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной. А еще вспоминали дату первого крупного боевого крещения для польских воинских соединений на советско-германском фронте 12 октября 1943 года.

Поклониться подвигу приехали белорусы, россияне, поляки. Имена свыше 3 тыс. погибших советских воинов и польских солдат занесены на гранитные плиты. В самом центре агрогородка Ленино почтили память тех, кто в далеком 1943-м ценой жизни плечом к плечу противостоял фашизму.

Собрались представители общественности, молодежь, поисковики. Митинг памяти стал наставлением от старшего поколения ценить мир. Прозвучала минута молчания, и возложили живые цветы. Теперь здесь горят лампады, привезенные из России и Польши.

Светлана Колобская, руководитель поискового отряда "Русичи" Краснинского муниципального округа Смоленской области России:

"Возможность побывать на славной белорусской земле. Для нас сейчас тема памяти очень актуальна и очень важна. Потому что сегодня, в настоящее время, фашизм поднял свою голову. И, конечно же, мы хотим показать, какой ценой был завоеван наш мир, какой ценой была завоевана наша свобода. Мы должны быть как никогда добры друг к другу.

Первый секретарь Горецкого районного комитета БРСМ Никита Скрипченко отметил, что хотя молодое поколение не застало тех страшных дней, оно помнит, какой ценой досталась победа. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории страны, и добавил: сегодня для молодежи крайне важно сберечь великое наследие, мир и независимость, которые им подарили.

На братском захоронении польских воинов в Ленино 12 октября всегда многолюдно. В этот день в далеком 1943-м под Ленино боевое крещение получила первая польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, которая вместе с частями 33-й армии Западного фронта пыталась взять высоту. Сегодня здесь находится делегация из Польши. Приехали сказать белорусам спасибо за сохранение памяти.

Роланд Дубовски

Председатель главного правления "Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны" Роланд Дубовски выразил благодарность властям и жителям агрогородка Ленино, Президенту Александру Лукашенко, а также посольству Беларуси. Он подчеркнул, что если память о предках, дедах и отцах не будет сохранена, то война может повториться. Дубовски добавил, что это необходимо для предотвращения гибели людей в условиях угроз, подобных тем, что сейчас, по его мнению, происходят в бандеровской Украине.

Но той самой высоте, отбитой у врага ценой сотен жизней, участники митинга почтили память героев, которых здесь теперь стало больше - останки 35 бойцов обнаружили поисковики в ходе вахты памяти в Горецком районе. Сегодня под мирные залпы они преданы земле с почестями.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "ВИККРУ":

"В Беларуси до сих пор относятся трепетно. Мы видим сегодня и перезахоронения, и возложения, и митинги. Памятники не сносятся, памятники благоустраиваются, появляются новые. То есть мы сохраняем реальную, фактическую историю, которая была в годы войны. На Западе переписывают школьные учебники переписывают память историческую - это достойно сожаления. Должен сказать как историк, что это в последующих поколениях еще больнее ударит по переписчикам".

Документы, хроника, оружие и амуниция. Музей советско-польского боевого содружества знакомит с подвигом солдат в годы Великой Отечественной вот уже почти 60 лет. А значит, память жива.

В этом сезоне с участием могилевских поисковиков прошли вахты памяти в Славгородском, Осиповичском, Бобруйском районах. За это время удалось найти места гибели более полусотни бойцов. Самое ценное - установить имена семерых. Разведки продолжаются и сейчас, чтобы уже в следующем году вновь приступить к поискам.