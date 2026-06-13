Свыше 58 тыс. выпускников Беларуси попрощались со школой

Более 58 тыс. белорусских одиннадцатиклассников перевернули школьную страницу. Именно они - амбициозные, талантливые и целеустремленные - сделали свой первый и самый важный шаг во взрослую жизнь.

В минской средней школе № 19 новую главу жизни открыли 75 выпускников, среди которых сразу 5 стобалльников. Особые слова признательности звучали в адрес педагогов. А родители с чувством гордости и легкой грусти провожали вчерашних школьников в большой самостоятельный путь.

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Александр Фельдман, народный учитель Беларуси, учитель математики СШ № 19 Минска:

"Было всегда желание, чтобы мои выпускники были успешными людьми. Это выбор выпускника - поступать ему или пойти работать. В основном все ученики были мотивированы, и они, конечно, хотели поступить куда-то учиться".

В торжественной обстановке ребятам вручили аттестаты, а лучшим из лучших - заслуженные золотые и серебряные медали, а также награды за высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Впереди у вчерашних школьников один из самых ответственных этапов - поступление. В 2026 году абитуриентов готовы принять 289 колледжей и 46 вузов страны.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Хотелось бы отметить достаточно высокий уровень сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования. В этом году у нас больше стобалльников. Это говорит о том, что конкурсы будут очень серьезные в наши университеты. Мы видим, что средний балл по всем предметам поднялся примерно на 2-3 пункта. Это тоже свидетельство того, что проходные баллы будут увеличиваться. Но вместе с тем хотел бы всех ребят успокоить, потому что в этом году мы предусмотрели увеличение количества бюджетных мест - более 33 тыс. бюджетных мест будет в наших вузах. Акцент в первую очередь сделан на медицинских, педагогических, инженерных специальностях и специальностях агропромышленного комплекса".