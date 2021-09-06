Свыше 190 тыс. человек привились в Могилевской области

В Беларуси продолжается вакцинация населения. Свыше 190 тысяч привились от коронавируса в Могилевской области. Цифра ежедневно увеличивается на 4-5 тысяч человек. Предстоящий холодный сезон и сопутствующий ему рост вирусных инфекций способствует активности населения. На этой неделе стартует вакцинация студенческой молодежи. Все внимание и лицам пожилого возраста.