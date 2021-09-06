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Свыше 190 тыс. человек привились в Могилевской области

В Беларуси продолжается вакцинация населения. Свыше 190 тысяч привились от коронавируса в Могилевской области. Цифра ежедневно увеличивается на 4-5 тысяч человек. Предстоящий холодный сезон и сопутствующий ему рост вирусных инфекций способствует активности населения. На этой неделе стартует вакцинация студенческой молодежи. Все внимание и лицам пожилого возраста.



Второй этап вакцинации идет - вакцинация людей с хроническими заболеваниями, лица старше 61 года. И мы активно работаем с предприятиями. Предварительно созваниваемся, согласовываем список людей на вакцинацию.
Елена Маликова, заместитель главврача Горецкой центральной районной больницы


На сегодня в регионе имеется 22 тысячи доз вакцины. Это покрывает все потребности.




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