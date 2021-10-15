Свыше 25 тысяч зеленых насаждений планируется высадить вдоль МКАД

Внимание уделили и улучшению экологической ситуации. Более 25 тысяч зеленых насаждений планируется высадить вдоль Минской кольцевой автодороги. В посадке принимали участие студенты БНТУ и Академии МВД, а также администрация Советского района. Так, с начала месяца в Советском районе в масштабном благоустройстве участвовали более 17 тысяч человек. Наведение порядка на столичных улицах продлится до конца месяца.

Завтра жителей столицы ждет масштабный зеленый субботник. Во всех районах города только на объектах Минскзеленстроя высадят более 10 тысяч кустарников и около 300 деревьев. Апроект "Зеленый двор вместе" в выходные поддержат более 150 человек. Всего в этом году в рамках акции в столице высажено более 7 тысяч деревьев.

