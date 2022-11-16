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Свыше 275 тыс. мигрантов нелегально въехали в ЕС в 2022 году, что на 73% больше прошлого

Свыше 275 тыс. мигрантов нелегально въехали в ЕС в 2022 году, что на 73% больше прошлого

Пик миграционного кризиса происходит в 2022 году, а не в 2021-м, как заявляли западные СМИ. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БелТА.

"Это подтверждает очередной опубликованный отчет Европейского агентства пограничной и береговой охраны "Фронтекс". Сообщается, что с января по октябрь 2022 года в Евросоюз нелегально въехали 275 500 мигрантов. Это на 73% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего нелегальных мигрантов в ЕС прибыло через страны Западных Балкан и Восточного Средиземноморья: прирост составил 168% и 122% соответственно. "Фронтекс" констатирует, что с 2016 года это самые высокие показатели", - говорится в сообщении.

По прогнозам международных организаций, происходящие в мире процессы неминуемо приведут к еще более интенсивным потокам мигрантов в Европу. При этом подчеркивается, что странам ЕС придется не просто справляться с миграционными маршрутами, а решать фундаментальные причины миграции (вооруженные конфликты в странах исхода, кризис в экономике и социально-политической сфере, последствия изменения климата).

Фото: БелТА

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