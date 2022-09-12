Отдохнуть от войны - свыше 300 ребят из Донбасса оздоравливаются в Беларуси

Беларусь продолжает протягивать руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации. Ребята Донбасса уже неделю находятся у нас на оздоровлении в детском лагере "Дубрава". Они приехали при поддержке Благотворительного фонда Алексея Талая. Чтобы перевести дух и хоть на время наполнить радостью искалеченное войной детство, программа расписана на каждый день.

Цирковое представление, магические шоу, спортивные состязания. Сегодня, например, дети устроили конкурс красоты. Девочки в нарядных платьях, некоторые делали их сами. Были и дефиле, и песни, и танцы.