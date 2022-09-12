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Отдохнуть от войны - свыше 300 ребят из Донбасса оздоравливаются в Беларуси
Беларусь продолжает протягивать руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации. Ребята Донбасса уже неделю находятся у нас на оздоровлении в детском лагере "Дубрава". Они приехали при поддержке Благотворительного фонда Алексея Талая. Чтобы перевести дух и хоть на время наполнить радостью искалеченное войной детство, программа расписана на каждый день.
Цирковое представление, магические шоу, спортивные состязания. Сегодня, например, дети устроили конкурс красоты. Девочки в нарядных платьях, некоторые делали их сами. Были и дефиле, и песни, и танцы.
Тренеры, психологи и воспитатели делают все, чтобы дети чувствовали себя как дома. Многие, признаются, что переживают и скучают по родным и близким. Но безмерно рады, что Беларусь в который раз приняла их на оздоровление. Смена продлится до 21 сентября. Уже через пару дней приедет следующая группа из 350 человек. В целом за осенние каникулы отдохнут больше тысячи детей.
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