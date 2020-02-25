"В 2020 году Минску дано задание ввести в эксплуатацию 630 000 кв.м жилья, в том числе для нуждающихся - 190 000 кв.м., для строящих жилье с господдержкой - 116 000 кв.м. Также запланирован ввод в эксплуатацию жилых помещений для 1354 многодетных семей, еще 4079 многодетных семей направят на строительство жилья", - сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.



По данным на 24 февраля, в Минске уже введены в эксплуатацию 8 жилых домов. В них 191 квартиру получили 186 многодетных семей, еще 285 квартир построили 240 семей.



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