Свыше 500 участников, издания более чем из 20 стран - 14 марта стартует Минская международная книжная выставка

Площади выставочного центра "БелЭкспо" на проспекте Победителей, 14 в Минске "потяжелели" накануне на 100 тысяч изданий. Министерство информации Беларуси построило книжный город на 114 "домов-офисов" - именно столько магазинов, издательств, дипкорпусов разместилось внутри "ромашки". Здесь в полдень состоится открытие XXXI Минской международной книжной выставки-ярмарки. Своими знаниями под переплетами поделятся 20 государств.

Программа мероприятия расписана на 4 дня. До воскресенья пройдет 70 книжных презентаций. Для сторонников печатных истин состоятся автограф-сессии, "открытый микрофон" для поэтов, запланированы также квесты и уроки внеклассного чтения. Ряд издательств предоставит читателям скидки - в основном на детскую литературу. Будут объявлены и победители национального конкурса "Искусство книги".