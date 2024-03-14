3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Свыше 500 участников, издания более чем из 20 стран - 14 марта стартует Минская международная книжная выставка
Площади выставочного центра "БелЭкспо" на проспекте Победителей, 14 в Минске "потяжелели" накануне на 100 тысяч изданий. Министерство информации Беларуси построило книжный город на 114 "домов-офисов" - именно столько магазинов, издательств, дипкорпусов разместилось внутри "ромашки". Здесь в полдень состоится открытие XXXI Минской международной книжной выставки-ярмарки. Своими знаниями под переплетами поделятся 20 государств.
Программа мероприятия расписана на 4 дня. До воскресенья пройдет 70 книжных презентаций. Для сторонников печатных истин состоятся автограф-сессии, "открытый микрофон" для поэтов, запланированы также квесты и уроки внеклассного чтения. Ряд издательств предоставит читателям скидки - в основном на детскую литературу. Будут объявлены и победители национального конкурса "Искусство книги".
Организаторы ожидают 60 тысяч посетителей. Вход бесплатный. До "БелЭкспо" довезет поэтический автобус.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов