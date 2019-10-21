Свыше 50 тысяч деревьев высадили во время субботника в Могилевской области

Сделать свою малую родину краше. Более 50-ти тысяч молодых деревьев высадили во время большого субботника в Могилевской области. В нем приняли участие общественные организации, предприятия области, молодежь и даже пенсионеры. Вместе с благоустройством территорий рядом с домом, жители поселков и городов все вместе убирали листья и разбивали аллеи. Так в быстро развивающемся микрорайоне Казимировка высадили свыше 800 деревьев и более тысячи кустарников. Всего в областном субботнике приняли участие более 15-ти тысяч человек.