ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Свыше 50 тысяч деревьев высадили во время субботника в Могилевской области

Сделать свою малую родину краше. Более 50-ти тысяч молодых деревьев высадили во время большого субботника в Могилевской области. В нем приняли участие общественные организации, предприятия области, молодежь и даже пенсионеры. Вместе с благоустройством территорий рядом с домом, жители поселков и городов все вместе убирали листья и разбивали аллеи. Так в быстро развивающемся микрорайоне Казимировка высадили свыше 800 деревьев и более тысячи кустарников. Всего в областном субботнике приняли участие более 15-ти тысяч человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все