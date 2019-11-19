Свыше 600 наркопреступлений выявлено с начала года правоохранителями Минской области

Как отмечает сама милиция, в целом, количество потребителей, состоящих на наркологическом учете в регионе, за год снизилось на 9 %, а это говорит о хорошей профилактике. За это время было ликвидировано свыше 20 наркомагазинов.



Последняя громкая операция была проведена нашими правоохранителями вместе с российскими коллегами. В Смоленске изъято свыше 7-ми кг наркотиков, которые дилеры планировали продать в Беларуси.



