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Свыше 600 наркопреступлений выявлено с начала года правоохранителями Минской области

Как отмечает сама милиция, в целом, количество потребителей, состоящих на наркологическом учете в регионе, за год снизилось на 9 %, а это говорит о хорошей профилактике. За это время было ликвидировано свыше 20 наркомагазинов.

Последняя громкая операция была проведена нашими правоохранителями вместе с российскими коллегами. В Смоленске изъято свыше 7-ми кг наркотиков, которые дилеры планировали продать в Беларуси.

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