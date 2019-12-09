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Свыше полутысячи работ школьников представили на выставке "Рождественская звезда"

Старт благотворительной акции "Наши дети" в Минскеполучился в творческом формате. Свыше полутысячи работ талантливых школьников представили на выставке "Рождественская звезда" в Национальном центре художественного творчества. Это новогодние сувениры, елочные игрушки, картины на зимнюю тематику. Для маленьких гостей подготовили мастер-классы, а также театрализованный показ, во время которого свои пожелания они могли рассказать главным волшебникам зимы.

Выставка "Рождественская звезда" в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи открыта для посетителей до 25 января.

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