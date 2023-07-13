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"Сыграем вместе": как белорусские тяжелоатлеты готовятся к II Играм стран СНГ

Белорусская школа тяжелой атлетики по праву считается одной из сильнейших в мире. Ведь честь нашей страны спортсмены в этом виде прославляли на самых крупных международных стартах, в том числе и на Олимпиадах.

На II Играх стран СНГ за Беларусь готовится выступить национальная сборная, а это значит, что на награды форума мы будем претендовать в каждой весовой категории.

Подготовку к главному спортивному событию года тяжелоатлеты все еще продолжают - вашему вниманию очередной выпуск проекта "Сыграем вместе" (видео).

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