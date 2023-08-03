"Сыграем вместе": как в Молодечно развивают один из самых ярких видов спорта - пляжный волейбол

Волейбол, безусловно, один из самых ярких игровых видов спорта, который будет представлен в программе II Игр стран СНГ. В Молодечно давно развивают этот вид спортивного мастерства на песке. В чем его особенность, расскажем в проекте АТН "Сыграем вместе" (видео).