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"Сыграем вместе": как в Молодечно развивают один из самых ярких видов спорта - пляжный волейбол

Волейбол, безусловно, один из самых ярких игровых видов спорта, который будет представлен в программе II Игр стран СНГ. В Молодечно давно развивают этот вид спортивного мастерства на песке. В чем его особенность, расскажем в проекте АТН "Сыграем вместе" (видео).

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