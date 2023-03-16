3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сын до смерти избил мать в Дубровенском районе
В Дубровенском районе сын до смерти избил свою мать. Мужчина заключен под стражу, пишет БелТА.
Следственное управление УСК по региону установило все обстоятельства жестокого убийства в Дубровенском районе. Оно произошло в один из сентябрьских вечеров прошлого года. В нетрезвом виде к своим родителям пришел 37-летний мужчина. Ему не пришлась по душе включенная по телевизору передача. Отец без возражений передал пульт, а сын схватил пенсионера за руку, стащил с дивана и начал избивать. Женщина, которая самостоятельно не способна передвигаться из-за заболевания, стала кричать и просить прекратить бить отца, но пьяного сына это лишь больше разозлило.
Мужчина переключил внимание на свою 76-летнюю мать, нанося лежащей на полу женщине побои руками и ногами. Отец в испуге выбежал из дома, укрывшись в сарае на всю ночь. Когда на утро сын ушел, мужчина вернулся и обнаружил на полу избитую жену. Женщина жаловалась на сильные боли, но отказывалась обращаться за медицинской помощью. Спустя некоторое время она скончалась от полученных травм.
Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели очные ставки и проверили показания. К делу приобщили результаты проведенных УГКСЭ по Витебской области экспертиз, которые показали, что сын нанес матери минимум 81 удар. В заключении судебно-психиатрической экспертизы говорилось, что в момент нападения на родителей фигурант мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Мужчине предъявили обвинение в совершенном с особой жестокостью убийстве заведомо престарелого лица, находящегося в беспомощном состоянии. Его будут судить по п.п.2, 6 ч.2 ст.139 УК. С санкции прокурора фигурант заключен под стражу.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все