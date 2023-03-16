Сын до смерти избил мать в Дубровенском районе

В Дубровенском районе сын до смерти избил свою мать. Мужчина заключен под стражу, пишет БелТА.

Следственное управление УСК по региону установило все обстоятельства жестокого убийства в Дубровенском районе. Оно произошло в один из сентябрьских вечеров прошлого года. В нетрезвом виде к своим родителям пришел 37-летний мужчина. Ему не пришлась по душе включенная по телевизору передача. Отец без возражений передал пульт, а сын схватил пенсионера за руку, стащил с дивана и начал избивать. Женщина, которая самостоятельно не способна передвигаться из-за заболевания, стала кричать и просить прекратить бить отца, но пьяного сына это лишь больше разозлило.

Мужчина переключил внимание на свою 76-летнюю мать, нанося лежащей на полу женщине побои руками и ногами. Отец в испуге выбежал из дома, укрывшись в сарае на всю ночь. Когда на утро сын ушел, мужчина вернулся и обнаружил на полу избитую жену. Женщина жаловалась на сильные боли, но отказывалась обращаться за медицинской помощью. Спустя некоторое время она скончалась от полученных травм.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели очные ставки и проверили показания. К делу приобщили результаты проведенных УГКСЭ по Витебской области экспертиз, которые показали, что сын нанес матери минимум 81 удар. В заключении судебно-психиатрической экспертизы говорилось, что в момент нападения на родителей фигурант мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявили обвинение в совершенном с особой жестокостью убийстве заведомо престарелого лица, находящегося в беспомощном состоянии. Его будут судить по п.п.2, 6 ч.2 ст.139 УК. С санкции прокурора фигурант заключен под стражу.