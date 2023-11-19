Сын легендарного Владимира Высоцкого приехал в Минск и рассказал о белорусских корнях

Попытки вычеркнуть из списка литературы Чехова, Достоевского, а из нотных партитур Чайковского и Шостаковича, выгнать из Мюнхенского филармонического оркестра и Венецианского кинофестиваля специалистов с российским паспортом оказались безуспешными. Даже ручной канцлер Германии Шольц признал, что русская культура - часть общей истории.



И на Западе, и в России интернет бурлит обсуждением, как бы на сегодняшнюю ситуацию смотрел Владимир Высоцкий. Его не стало 40 лет назад. Будет ли новый Высоцкий и есть ли в принципе место поэту в политике?



Актер и кинорежиссер, сын легендарного барда Никита Высоцкий приехал в Минск. Встречу с поклонниками творчества его отца организовали Россотрудничество и Российский фонд культуры. Обозреватель АТН Лидия Заблоцкая нашла белорусские корни Высоцких не только в Бресте (подробнее в видео).

