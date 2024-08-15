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Сырость в квартирах, протекающие крыши, неосвещенные улицы - жители Нового Двора оббивают пороги всевозможных инстанций, чтобы решить проблемы агрогородка
Валентина Ягудина из агрогородка Новый Двор уже не первый год оббивает пороги разных инстанций, чтобы снимать острые вопросы жизни своего населенного пункта.
"Хочется жить в безопасности, - говорит Валентина. - Чтобы пройти в амбулаторию, попасть в школу или в детский сад, на остановочный пункт, обязательно нужно пройти по улице Парковой".
И если в светлое время суток с этим особых проблем нет, то с приходом темноты начинается настоящий квест, так как на этой улице нет фонарей.
"Но эта улица просто обязана быть освещена! И она будет освещена", - заверяет Валентина.
Для обустройства освещения тротуаров необходимо изготовление проектно-смертной документации. Сейчас уже это делается, отметил зампредседателя КГК Минской области Виктор Яковлев. "После этого будут определены исполнители и источники финансирования. Минский облисполком нас заверил, что эти работы будут завершены в 2025 году", - пояснил он.
Частично в Новом Дворе завершены работы по уничтожению борщевика - найдено 16 мест с ядовитым растением. Также проводят благоустройство зоны отдыха у реки, решается вопрос с отсутствием в агрогородке аптеки.
Но часть проблем местные жители решают своими силами, так и не дождавшись реакции коммунальных служб.
"У нас в квартирах стоит сырость. В подвале завелись блохи, лягушки, ящерицы", - жалуется жительница многоквартирного дома.
"А у нас крыша протекает, - добавляет житель соседнего дома. - В Ливень просто мокрый пол. Обращались, писали... Мы уже записаны на ремонт крыши. Но когда это будет, никто не знает…"
О том, как выполняются поручения Президента, в каких населенных пунктах жить стало комфортнее, а до каких "цивилизация" еще не дошла, смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".
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