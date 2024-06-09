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Т-34 прибыли в Беларусь для участия в параде 3 Июля - легендарный танк первым вошел в оккупированный Минск в июле 1944-го
В Беларусь прибыл эшелон с танками Т-34, которые примут участие в параде ко Дню Независимости. Всего доставлено 10 единиц такой техники.
Это оружие Победы, которое во многом определило исход сражений Великой Отечественной войны. Легендарные машины противостояли немецким "Тиграм" и "Пантерам". Именно Т-34 первым вошел в оккупированный Минск в июле 1944-го.
Танки Т-34 разместят в воинских частях Минского гарнизона. А уже со следующей недели эти машины начнут принимать участие в тренировках к параду на аэродроме Липки в составе механизированной колонны.
3 Июля по проспекту Победителей в Минске пройдут более 250 единиц колесной и гусеничной техники.
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