Т. Пряхин об истинных причинах санкционного давления Запада

Это стиль европейской политики, западной политики. Мы понимаем, что это люди довольно прагматичные, циничные, у них в первую очередь - это интересы. Интерес, прежде всего, экономический, потому что это государства, у которых экономика на первом месте. Когда мы слышим такие заявления идеологические, направленные в нашу сторону, то понятно, что это не идеология, это экономические интересы, это недобросовестная конкуренция. То есть, если мы видели, что во время вот этих акций протеста и что дальше следовало, различные европейские компании, американские компании спонсировали, скажем так, лоббировали, различные заявления в отношении наших производств, наших заводов. Вот мы недавно слышали о новом витке санкций, когда наш рабочий народ рабочий выходил и профсоюзы выходили с требованием "Руки прочь от наших предприятий!", "Не хотим мы никаких санкций!", "Мы хотим спокойно работать!". Нет. Там наши перебежчики подогревают вот это вот давление.

Тимур Пряхин, артист, автор-исполнитель, блогер