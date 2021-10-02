Т. Репер: Энергетический кризис в Европе - преднамеренно созданная ситуация

Немецкий журналист Томас Репер считает, что европейский газовый кризис - это искусственно созданная ситуация, чтобы в очередной раз обвинить Россию в развязывании новой энергетической войны против Европы.



Томас Репер, журналист (Германия):

Частично это абсолютно искусственно и, на мой взгляд, намеренно созданная ситуация, в которой цены растут, почему-то заказов нет, и если будет холодная зима, уже известно, что газа не хватает. Так что, возможно, будут мероприятия отключения, проблемы с отоплением, что угодно может быть, если будет холодная зима. С лета уже было видно, что они качают мало, что цены растут, все было уже видно. Вот сейчас западные СМИ начали об этом писать и, конечно, обвиняют кого? Россию. Хоть никто не говорит, что Газпром не выполняет договоры, отказывается от доставки. Они просто не все рассказывают, западные СМИ, просто не рассказывают, что нет заказов. И кому тогда Газпром должен качать газ? Не исключаю вариант, что тут действительно хотят, если зима будет холодной, чтобы люди ощутили на себе, что холодно, работы нет, отопления нет, еще что-то. И в этом всем обвинят Россию, и это прокатит, потому что подробностей там никто не знает.