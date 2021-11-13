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Т. Репер: Запад замалчивает причины миграционного кризиса
Использование беженцев для политических манипуляций неприемлемо. Что, впрочем, не мешает политикам польской партии "Право и справедливость" использовать ситуацию, чтобы отвести внимание общественности от своего падающего рейтинга.
Не было бы всех этих войн США и НАТО, не было бы и беженцев. Кто такие беженцы? Это афганцы, сирийцы, иракцы и курды. Это те страны, где Запад завязал свои войны, и оттуда люди бегут. Такая же проблема Средиземноморья, началась после того, как они убрали Каддафи. Нравится, не нравится, но до этого не было беженцев. Поэтому очевидно! Конечно, на Западе об этих корнях причин никто не говорит, потому что США - наши добрые друзья. Они ни в чем не виноваты никогда. И свои гуманные ценности они оставляют далеко позади и им не важно, умирают ли люди сейчас в лесах у границы или нет. Если это можно использовать как пропаганду против Беларуси - это хороший повод.
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