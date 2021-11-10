Т. Рунец: Отношение польских властей к беженцам вызывает возмущение

Отношение польских властей к беженцам вызывает возмущение. Таким мнением поделилась с журналистами Татьяна Рунец. По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики, миграционный кризис, который сейчас происходит, не оставляет никого равнодушным. Людей травят собаками, пугают слезоточивым газом. Когда смотришь в глаза голодных и испуганных детей, это вызывает чувство сострадания, подчеркнула парламентарий. Поэтому сейчас ситуация на приграничной территории под особым контролем сенаторов.



По мнению сенаторов, вопрос остается открытым: почему польские власти до сих пор не поняли происходящих процессов и не сели за стол переговоров с белорусскими властями. А с Евросоюзом все-таки необходимо урегулировать этот процесс мирным путем.