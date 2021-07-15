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Т. Смирнова о сертификации клининговых компаний - что нужно знать поставщику услуг и их потребителю

Еще совсем недавно клининг был востребован только отдельными крупными компаниями, а сегодня услуги профессиональной уборки популярны и у небольших организаций, и в целом в белорусских семьях. Потому появилась необходимость определения требований к таким услугам и критериев оценки качества.


С апреля введен новый госстандарт на клининговые услуги.


На днях аккредитован и первый орган по сертификации услуг профуборки. Право на проведение данных работ получил БелГИСС. Какие стандарты применяются в стране? Что нужно знать поставщику услуг и их потребителю? Спросим у нашего эксперта -

начальника отдела сертификации услуг БелГИСС

Татьяны Смирновой

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Насколько сегодня этот рынок развит? Высокая ли конкуренция среди компаний?

Какие основные требования сегодня определены для клининговых компаний?

Каким образом оценивается качество предоставленных услуг?

Особое внимание уделено требованиям к персоналу. Все-таки это один из ключевых факторов в успешной работе клининговой компании. Что здесь проверят?


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