Т. Янковский: Главная цель Германии и США - противодействие России и желание втянуть Беларусь в западную систему союзов

Польша сейчас - это место, где есть часть прогерманских политиков и часть проамериканских политиков. Не можем сказать, что мы сейчас не независимая страна. Если говорим о политике по Беларуси, какие там идеи? Я могу сказать, что можно сказать об идее: надо сделать все против России, а против России - это чтобы были независимые страны Беларусь, Украина, Литва. Но, конечно, независимость значила бы, что это страны, которые слушаться будут Польшу и делать так, как хотели бы в Варшаве. К сожалению, эта идея очень известна и сейчас. И думаю, что есть у польских политиков очень много идей, чтобы дальше делать это против России, сделать все, чтобы Беларусь и другие восточные страны, такие как Украина, их взять в западную систему союзов: Евросоюз, НАТО и т. д.

Томаш Янковский, политолог (Польша)