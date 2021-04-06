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Т. Янковский о фальсификации истории в Польше
Они просто хотят сделать заново польскую историю так, чтобы поляки не знали, что с восточными, советскими народами можно быть в диалоге и согласии
Поэтому если Райс, который убил белорусских людей ни за что, только за то, что они были белорусами. И такие политики, как я сказал, они просто знают, что если он будет наш герой, но мы просто с белорусами никогда не договоримся.
Это очень плохо для нас, и очень плохо для наших отношений. Но я просто увидел не первый раз, что польские политики делают все против Беларуси. И я хотел бы, чтобы так в будущем не было, потому что поляки и белорусы - это славянские народы и совместно жили очень долго. Никто в Польше у нас не скажет плохого слова на белоруса".
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