Таблетка от старости - ученые нашли новый механизм продления молодости

Ученые утверждают, что нашли фундаментальные причины, вызывающие возрастную деградацию организма у животных - в том числе у человека. Поможет ли это создать таблетку от старости - опубликовано в материале РИА Новости.

Обнулить систему: генетики нащупали ключ к вечной молодости

Точные причины и механизмы увядания организма неясны. Специалисты биоинженерии из Северо-Западного университета (США) попытались с помощью искусственного интеллекта изучить генетические изменения в разных органах у нескольких видов позвоночных - мышей, крыс, рыбок киллифиш и человека. Данные о людях взяли из обширного генетического банка данных.

В результате обнаружили связанную со старением особенность, универсальную для всех существ. Оказалось, что практически в любых тканях (в крови, мышцах, костях и внутренних органах, включая печень, сердце, кишечник, мозг и легкие) с возрастом усиливается дисбаланс активности длинных и коротких генов - в пользу последних.

У здорового молодого животного активны и короткие, и длинные гены. До поры это тщательно контролируется организмом, но по мере старения короткие гены начинают доминировать.





По мнению исследователей, их открытие позволяет понять, почему организму с возрастом требуется больше времени на восстановление. Даже при такой простой травме, как порез, кожа пожилого человека заживает дольше. Дело в том, что из-за дисбаланса у клеток меньше резервов для противодействия повреждению.

Таблетка от старости

Ученые считают, что их результаты открывают новые перспективы для создания лекарств.

Препараты уже разрабатывают. Успешно завершилась вторая фаза клинических исследований сенолитиков, воздействующих на сенесцентные клетки - то есть старые и поврежденные, которые накапливаются в организме. Хотя недавно выяснилось, что омолаживающие препараты вызывают побочные эффекты.

Принцип действия сенолитических препаратов

Основатель Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в компанию Alto Labs, занимающуюся технологией "эпигенетического отката" - превращения старых клеток в молодые путем их перепрограммирования. Уже есть результаты на животных, следующая задача - клинические испытания.

По мнению Федичева, первые препараты зарегистрируют в течение трех-пяти лет. Правда, поначалу они будут применяться не против старения как такового, а против опасных заболеваний, которые его ускоряют. Например, люди после химиотерапии или тяжелой коронавирусной инфекции, а также больные ВИЧ биологически намного старше реального возраста. А примерно через десять лет лекарства от старости смогут массово получать люди с нетяжелыми хроническими недугами.