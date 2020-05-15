Табличка с историческими названиями улиц - дебют нового проекта в Бресте

Современная улица Пушкинская в Бресте начала застраиваться с середины 40-х годов 19 века. Сильно пострадала от пожара в 1895-м и во время Первой мировой войны. В честь Пушкина ее назвали в 1887 году. "За польскім часам" она состояла из улиц 3 мая и (в разные годы) 9 февраля, и Мостицкого. Перед началом Великой Отечественной была отмечена как Пушкинская и Минская, во время оккупации название снова изменилось. Пушкинская вернулась только в после войны. Сейчас на ней установили дебютную табличку с историческими названиями улиц - это дебют нового проекта. Табличка появилась на одном из знаковых зданий, где во время войны вела свою деятельность подпольщица Аржанова.



Подобные доски существуют и в некоторых других городах Беларуси. Но у Бреста свои особенности. Например, табличка с историческими названиями улиц выполнена в едином дизайнерском ключе с другими отметками на здании. Прежняя характерная черта города над Бугом - квартальная нумерация - тоже отражена на доске.



Планируется, что такие таблички с историческими названиями украсят около 20 улиц в историческом центре города. В самое ближайшее время появится еще 9 таких досок.



