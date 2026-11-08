"Таблица Менделевой": как расколотый пополам Вашингтон будет принимать законы

Чем обернутся выборы в Штатах? Дональд Трамп сохранил контроль над внешней политикой, но демократы получили бюджетные рычаги и следственные полномочия.

Как расколотый пополам Вашингтон будет принимать законы - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

США "синеют" на глазах. Крах Техаса, бунт Вэнса и новая охота на ведьм. Как демократы вырвались вперед в обеих палатах Конгресса? Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Республиканцы готовились праздновать триумф, а получили исторический разгром. Предварительные итоги промежуточных выборов превратились для них в холодный душ. И масштабы этой катастрофы таковы, что восстановить контроль республиканцам на Капитолийском холме вряд ли удастся раньше 2032 года. Условия жестче, чем триумф демократов в 2006 на волне провала в Ираке.

На вопрос репортера, как Трамп намерен работать с демократами, если они получат контроль над Палатой представителей или сенатом, он ответил: "Что-нибудь придумаем. Послушайте, у меня есть мощный инструмент - право вето. Надеюсь, до этого не дойдет, но если все же случится (такое бывало и при многих других президентах), имея право вето, всегда можно прийти к каким-то договоренностям".

Сенсации сыпались как из дырявого мешка. В Канзасе демократы отобрали кресло сенатора впервые с 1932 года. Там такого не видели со времен Великой депрессии. В Калифорнии губернатором впервые за 150 лет стал латиноамериканец. А Техас посинел целиком: пост губернатора ушел демократам впервые за 3 десятилетия, сенаторское кресло и кабинеты рангом ниже - туда же.

Впрочем в стане победителей праздник продлится недолго. Там уже разминаются перед собственной гражданской войной. Побеждающие социалисты вроде Абдула Эль-Сайеда в Мичигане требуют всеобщей бесплатной медицины и левого разворота. А центристы заняты любимым делом: сдувают пыль с папок и готовят расследования против Трампа по коррупции и войне в Иране. Агентство Reuters уже набросало меню внешней политики нового конгресса. Во-первых, срезать военный бюджет и заставить Трампа лично выпрашивать разрешение на иранскую кампанию. Во-вторых, продавить свежий пакет помощи Украине. В-третьих, урезать оружие Израилю. И в-четвертых, взять на жесткий поводок операции в Латинской Америке: от санкций против Кубы до маневров вокруг Венесуэлы.

Больше всех проиграл Илон Маск. Он потерял более 60 млрд долларов после публикации предварительных результатов промежуточных выборов в конгресс. Маск вложил 447 млн в поддержку республиканцев, но избиратели решили иначе. Едва конгресс "посинел", инвесторы дружно нажали кнопку "продать". Акции Tesla рухнули на 5,7 %, SpaceX просели на 7,6. Теперь грандиозная идея слить обе компании в один кулак наткнется на стену демократических комиссий. Как заботливо предупредил губернатор Флориды Рон Десантис: "Они возьмутся за Илона Маска, я гарантирую". Особенно в Техасе, где новый генпрокурор-демократ наверняка с радостью выпишет миллиардеру пачку повесток.

Рон Десантис

Рон Десантис, губернатор штата Флорида:

"Демократы непопулярны. Им удалось победить, опираясь на настроения, которые сейчас преобладают в стране. Они не получили мандата на воплощение в жизнь всех своих левацких фантазий. Теперь они у власти, посмотрим, что из этого выйдет. Но это вовсе не было проявлением симпатии к демократам. Это был отказ от республиканцев в Вашингтоне, а демократы просто оказались теми, кто извлек из этого выгоду".

Естественно, пепел выборов еще не остыл, а обе партии уже побежали на старт президентской гонки 2028 года. У демократов зажглась новая суперзвезда: сенатор от Джорджии Джон Оссофф. Он переизбрался с разгромным отрывом в 18 пунктов. Политтехнологи спешно лепят из него "Обаму 2:0": молод, хорош собой и обладает редким талантом сидеть на всех стульях сразу. Притворяется центристом, но обещает левым медицину Medicare for All. В 2023-м клялся в любви Израилю, а потом хладнокровно голосовал за эмбарго на оружие. Букмекерам этого хватило: на рынке ставок Оссофф уже обогнал Джей Ди Вэнса.

А что сам Вэнс? Вице-президент в легкой прострации. Идти ли на выборы 2028 года после такого фиаско, он пока думает. Зато, по данным Fox News, уже начал сколачивать фракцию из обиженных сторонников движения "Америка прежде всего". Вэнс тонко намекнул, что во всем виновата непопулярная война в Иране, так что тонуть вместе с Трампом он категорически не планирует.

Карты вскрыты, слоны повержены. Кто дернул стоп-кран в поезде республиканцев? И станет ли этот триумф демократов спусковым крючком для большой вашингтонской бойни без правил?