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"Таблица Менделевой": что такое глобальное потепление и какая она - обратная сторона места под солнцем?
Июль 2023-го в Европе признан самым жарким за всю историю наблюдений. Среди природных испытаний - масштабные лесные пожары и катаклизмы.
Почему аномальная жара угрожает лишить туристическую индустрию ЕС дохода? И какая она - обратная сторона места под солнцем? Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
Горячий контент. Испытание зноем и аномально жаркое лето. Европу накрыло пекло. Ледники тают с рекордной скоростью. Сельскохозяйственные угодья превращаются в пустыни, а туристы отказываются от отдыха за рубежом. Пока спасатели в Греции вовсю борются с природными пожарами. Разрушительные торнадо испытывают на прочность США, а в Южной Африке выпал снег. Куда катится наша планета?
Рассмотрим все элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой".
На Земле только и разговоров, что о глобальном потеплении. Средняя температура на планете обновила исторический максимум и впервые превысила 17 градусов со знаком плюс. Под угрозой исчезновения: чистый воздух, безопасная питьевая вода и здоровые продукты питания. Экстремальные погодные условия угрожают жизни человечества и в краткосрочном периоде. И это обратная сторона места под солнцем.
Эра глобального закипания и утомленные солнцем. В Испании +45. На поверхности почвы - до 60 градусов. В Италии - +40 - не предел. Города превратились в асфальтобетонный ад. Экстремальная жара зафиксирована и в других местах по всему миру от Японии до Северной Америки. Время рекордов со знаком "плюс" и в Долине Смерти, штат Калифорния. Накануне там зафиксировали более 54 градусов тепла.
Необычайно высокие температуры регистрируются во многих штатах от Вашингтона до Аризоны. У автомобилей плавятся фары, а на асфальте можно жарить яичницу. Но у Камаллы Харрис есть свое решение климатического вопроса. Вице-президент США перепутала слово "загрязнение" со словом "население". Видео с "кровожадной" речью активно распространяется в интернете.
Выжженная земля. Среди последствий высоких температур - масштабные природные пожары. Полыхают Италия, Турция, Португалия. В Греции крупнейшая эвакуация. Там даже готовы забыть о санкциях. Экс-министр обороны страны признал, что пожары непотушить безроссийскихсамолетов-амфибий Бе-200. Из страны бегут тысячи туристов. Аэропорты переполнены. А из-за рекордной жары на Сардинии резко снизился турпоток.
Летние каникулы превратились в кошмар. Экстремальная жара угрожает лишить туристическую индустрию Европы заработка в 2 триллиона долларов, информирует Блумберг.
Да и в целом глобальное потепление "может подтолкнуть Атлантику к "перелому" уже в этом столетии". Как отмечается в публикации "Нью-Йорк Таймс", глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию. Ученые предупреждают, как только потепление превысит определенную точку, планету ждут резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике, исчезновение тропических лесов Амазонки и разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики. И тогда большую часть Северного полушария может сковать холод. Все, что остается Грете Тунберг - показывать средние пальцы противникам законопроекта о спасении природы. Накануне шведскую экоактивистку вновь оштрафовали за неповиновение полиции во время климатической акции протеста.
От жары этим летом уже погибли сотни человек. Последствия повышения средней температуры воздуха необратимы. Это одна из самых важных проблем человечества, только работает, как бомба замедленного действия.
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