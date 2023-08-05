"Таблица Менделевой": что такое глобальное потепление и какая она - обратная сторона места под солнцем?

Июль 2023-го в Европе признан самым жарким за всю историю наблюдений. Среди природных испытаний - масштабные лесные пожары и катаклизмы.

Почему аномальная жара угрожает лишить туристическую индустрию ЕС дохода? И какая она - обратная сторона места под солнцем? Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Горячий контент. Испытание зноем и аномально жаркое лето. Европу накрыло пекло. Ледники тают с рекордной скоростью. Сельскохозяйственные угодья превращаются в пустыни, а туристы отказываются от отдыха за рубежом. Пока спасатели в Греции вовсю борются с природными пожарами. Разрушительные торнадо испытывают на прочность США, а в Южной Африке выпал снег. Куда катится наша планета?

Рассмотрим все элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой".





На Земле только и разговоров, что о глобальном потеплении. Средняя температура на планете обновила исторический максимум и впервые превысила 17 градусов со знаком плюс. Под угрозой исчезновения: чистый воздух, безопасная питьевая вода и здоровые продукты питания. Экстремальные погодные условия угрожают жизни человечества и в краткосрочном периоде. И это обратная сторона места под солнцем.

Эра глобального закипания и утомленные солнцем. В Испании +45. На поверхности почвы - до 60 градусов. В Италии - +40 - не предел. Города превратились в асфальтобетонный ад. Экстремальная жара зафиксирована и в других местах по всему миру от Японии до Северной Америки. Время рекордов со знаком "плюс" и в Долине Смерти, штат Калифорния. Накануне там зафиксировали более 54 градусов тепла.

Необычайно высокие температуры регистрируются во многих штатах от Вашингтона до Аризоны. У автомобилей плавятся фары, а на асфальте можно жарить яичницу. Но у Камаллы Харрис есть свое решение климатического вопроса. Вице-президент США перепутала слово "загрязнение" со словом "население". Видео с "кровожадной" речью активно распространяется в интернете.

Выжженная земля. Среди последствий высоких температур - масштабные природные пожары. Полыхают Италия, Турция, Португалия. В Греции крупнейшая эвакуация. Там даже готовы забыть о санкциях. Экс-министр обороны страны признал, что пожары непотушить безроссийскихсамолетов-амфибий Бе-200. Из страны бегут тысячи туристов. Аэропорты переполнены. А из-за рекордной жары на Сардинии резко снизился турпоток.

Летние каникулы превратились в кошмар. Экстремальная жара угрожает лишить туристическую индустрию Европы заработка в 2 триллиона долларов, информирует Блумберг.

Да и в целом глобальное потепление "может подтолкнуть Атлантику к "перелому" уже в этом столетии". Как отмечается в публикации "Нью-Йорк Таймс", глобальное потепление приведет мир к новому глобальному замерзанию. Ученые предупреждают, как только потепление превысит определенную точку, планету ждут резкое таяние вечной мерзлоты в Арктике, исчезновение тропических лесов Амазонки и разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики. И тогда большую часть Северного полушария может сковать холод. Все, что остается Грете Тунберг - показывать средние пальцы противникам законопроекта о спасении природы. Накануне шведскую экоактивистку вновь оштрафовали за неповиновение полиции во время климатической акции протеста.