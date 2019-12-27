Тадеуш Кондрусевич: "Пока я был епископом, мне удалось вернуть около 100 костелов"

О преданности вере, Отечеству и своему народу на телеканале "Беларусь 24" в проекте "24 вопроса" интервью с архиепископом католической церкви Беларуси Тадеушем Кондрусевичем.



Вера, Родина, народ - для него не простые слова: 30 лет епископского служения Митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Три десятилетия неустанной работы на благо веры и человека, возрождения и возвращения исторических святынь и строительство новых. Его пастырские деяния хорошо известны не только в Беларуси, но и в Литве, и России.



"За полтора года, пока я здесь был епископом, мне удалось вернуть около 100 костелов"







Он считает, что белорусский католицизм уникален тем, что мы храним и чтим традиции. И именно традиции помогли сохранить нашу веру.



Как стать епископом? Почему на нашей земле так трепетно чтут традиции христианства, а в сердцах белорусов - простые человеческие ценности?



