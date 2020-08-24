Таиланд назвали самой безопасной страной для путешествий во время пандемии

Рейтинг составили немецкие аналитики. Таиланд возглавил список самых безопасных стран благодаря соблюдению Международных медико-санитарных правил на уровне 85 %, умеренной плотности населения и очень низкому показателю заболеваемости COVID-19, в том числе за последние две недели. В топ-3 рейтинга также вошли Иордания и Французская Полинезия. В десятке оказались Греция, Уругвай, Италия, Камбоджа, Япония, Ирландия и Ботсвана.



