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Таисия Повалий: У меня уважение к Президенту, который заботится о людях и думает о своей стране
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий о своем отношении к Президенту Беларуси.
"Весь мир отказывается от того самого ценного, что мы имели, когда былиогромнымгосударством. Наше государство - Советский Союз. Александр Григорьевич сохранил все эти ценности. Меня до глубины души тронуло, когда на гастролях мы поселились в пансионате. И вот мы вышли гулять в прекрасный парк. И автобусы привозили работников заводов, фабрик на оздоровление. У меня настолько в душе гордость и уважение к человеку, к настоящему Президенту, который о людях заботится, который думает о своей стране, а не как понравиться кому-то, как кому-то угодить".
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