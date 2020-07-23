Таисия Повалий: У меня уважение к Президенту, который заботится о людях и думает о своей стране

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий о своем отношении к Президенту Беларуси.



"Весь мир отказывается от того самого ценного, что мы имели, когда былиогромнымгосударством. Наше государство - Советский Союз. Александр Григорьевич сохранил все эти ценности. Меня до глубины души тронуло, когда на гастролях мы поселились в пансионате. И вот мы вышли гулять в прекрасный парк. И автобусы привозили работников заводов, фабрик на оздоровление. У меня настолько в душе гордость и уважение к человеку, к настоящему Президенту, который о людях заботится, который думает о своей стране, а не как понравиться кому-то, как кому-то угодить".



