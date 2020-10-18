Так называемый протест выходного дня в Минске снова случился

Тем временем в центре события разворачиваются по старой методичке.

Подростки и дети снова делают картинку, от которой возникает только один вопрос: куда смотрят их родители?

Ведь уже каждому ребенку ясно: акция несанкционирована, будут задержания, которые будут провоцировать сами участники. И сегодня в правоохранителей снова полетели камни. Подобные кадры упорно не хотят замечать, как они себя называют, независимые СМИ. Их цель - легализация якобы мирного протеста. А те, кто показывает другую сторону акции, традиционно также подвергаются агрессии.

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Втянуть людей в замес и получить как можно больше арестов

Это уже явно игра в открытую: внутренние чаты районов не стесняются в своих желаниях. Цель - любыми способами спровоцировать милицию на ответные действия и получить желаемую картинку.Набор средств для такой цели снова стандартный: вот протестующий водитель имитирует поломку и блокирует движение. Правда, авто чудесным образом исцелилось при появлении экипажа ГАИ. Снова в авангарде и велосипедная разведка, и недавно вышедшие из тени анархисты. В такой компании далеко не всем приятно находиться.

Воскресный "день сурка" уже порядком надоел минчанам, которые прямо об этом заявляют

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