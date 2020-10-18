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Так называемый протест выходного дня в Минске снова случился
Тем временем в центре события разворачиваются по старой методичке.
Подростки и дети снова делают картинку, от которой возникает только один вопрос: куда смотрят их родители?
Ведь уже каждому ребенку ясно: акция несанкционирована, будут задержания, которые будут провоцировать сами участники. И сегодня в правоохранителей снова полетели камни. Подобные кадры упорно не хотят замечать, как они себя называют, независимые СМИ. Их цель - легализация якобы мирного протеста. А те, кто показывает другую сторону акции, традиционно также подвергаются агрессии.
Втянуть людей в замес и получить как можно больше арестов
Это уже явно игра в открытую: внутренние чаты районов не стесняются в своих желаниях. Цель - любыми способами спровоцировать милицию на ответные действия и получить желаемую картинку.Набор средств для такой цели снова стандартный: вот протестующий водитель имитирует поломку и блокирует движение. Правда, авто чудесным образом исцелилось при появлении экипажа ГАИ. Снова в авангарде и велосипедная разведка, и недавно вышедшие из тени анархисты. В такой компании далеко не всем приятно находиться.
Воскресный "день сурка" уже порядком надоел минчанам, которые прямо об этом заявляют
Более того, люди начинают объединяться в дружины для поддержания порядка в своем городе. Делается это организованно: рядовые неравнодушные граждане проходят инструктаж и вместе с сотрудником МВД берут на себя миссию по обеспечению спокойствия своего дома и района.Сами же нарушители в большинстве своем прекрасно понимают, на что идут. То, что незнание закона не освобождает от ответственности, вряд ли применимо к белорусским студентам. Некоторые из них в субботу откликнулись на очередной призыв из Польши и решили испытать судьбу на улицах столицы. Для многих эта акция закончилась задержанием. Вот как эти ребята сейчас оценивают свои поступки.В целом протест выходного дня снова показал свою обыденность. Испорченное воскресенье, перекрытый проспект, агрессия и никакого диалога. На улицу за конструктивом никто не вышел.