Такер Карлсон готов открыть свое шоу в Twitter - страшные сны демократов воплощаются наяву. Подробнее в рубрике "Скриншот"

Что это за система? Я провел в ней 30 лет и могу много рассказать. Нам хочется, чтобы в новостях звучала вся правда. Но есть ограничения. И если пытаться их обходить - уволят. Без вариантов. Каждый, кто работает в наших СМИ, это знает. Главное - это то, что ты не можешь сказать. Это мерзко и нечестно. Нет свободного общества там, где людям не дают сказать правду. Свобода слова - основа демократии. Именно поэтому она внесена в самую Первую поправку. Странно, но сейчас почти нет платформ, где есть свобода слова. Одна из последних, да вообще последняя - это Twitter. Это место, где мы свободно разговариваем. Оно не принадлежит ни одной из партий, здесь рады всем, и это хорошо. Скоро сюда вернется программа, которую мы делали 6 с половиной лет. И не только она. А пока мы просто рады быть здесь. Свобода слова - базовое право. Без нее у вас не будет других. Увидимся.

Twitter - карающий меч в руках американских консерваторов. Социальная сеть под руководством Маска стала оплотом инакомыслия. По крайней мере так считают в Белом доме. При этом под инакомыслием подразумевают свободу слова. То, о чем в соединенных государствах уже давно забыли. На слуху все чаще цифровые кандалы. От инициативы по созданию официальной цензуры в лице "Министерства правды" до скандала с купленными Соросом журналистами. Ветер перемен набирает силу и имеет все шансы к 2024 году получить женское имя. Рупор свободной Америки Такер Карлсон готовится запустить свое шоу в Twitter. Страшные сны демократов воплощаются наяву. Какое отношение эти события имеют к каждому из нас?в рубрика, давайте разбираться.Президентские выборы в США состоятся только через год, но маневры уже реализуются полным ходом. Одним из них как раз и стало увольнение Такера с такой родной для каждого советского гражданина фамилией Карлсон. Гражданин Карлсон по контракту мог свободно есть варенье и излагаться в эфирах Fox News аж до 2025 года. Его эфиры, наполненные тезисами, которые и так звучат на кухнях, находили отклик в душах простых американцев. Немыслимая инфляция, рекордный рост цен на топливо и продукты питания, постоянное увеличение процентных ставок по кредитам. Карлсон знатно набрасывал на вентилятор, пока в него не воткнули жезл демократической цензуры. Увольнение накладывало на журналиста обязательства не вести собственные шоу на телеканалах до окончания контракта, то есть до 2025 года. Но Twitter ведь не телеканал.Маск выгнал из Twitter 80 % сотрудников, большинство из них отвечали за цензуру контента. Ирония заключается в том, что в ходе прошлой электоральной кампании именно технологические гиганты вроде Twitter сформировали коалицию против Трампа. Его сторонникам запрещали ставить лайки под публикациями. В последствие вообще организовали "цифровую смерть", заблокировав президента на всех площадках. Фактически при нынешней гаджетализации населения его просто лишили права общаться с избирателями. Тотальная цензура обеспечила победу кандидата от Партии демократов.