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Такер Карлсон готов открыть свое шоу в Twitter - страшные сны демократов воплощаются наяву. Подробнее в рубрике "Скриншот"
"Птичка свободна" - первый твит Илона Маска после покупки социальной сети приобретает новые очертания. И в них все больше угадывается внешность Такера Карлсона. Уволенный журналист готов открыть свое шоу в Twitter.
Рупор консерваторов в коллаборации со свободной площадкой несут колоссальную угрозу правящей партии. Демократы просчитались и оказались в крайне невыгодной ситуации. Потоки уже забытой в США свободы слова могут сдуть их с территории Белого дома.
Twitter - карающий меч в руках американских консерваторов. Социальная сеть под руководством Маска стала оплотом инакомыслия. По крайней мере так считают в Белом доме. При этом под инакомыслием подразумевают свободу слова. То, о чем в соединенных государствах уже давно забыли. На слуху все чаще цифровые кандалы. От инициативы по созданию официальной цензуры в лице "Министерства правды" до скандала с купленными Соросом журналистами. Ветер перемен набирает силу и имеет все шансы к 2024 году получить женское имя. Рупор свободной Америки Такер Карлсон готовится запустить свое шоу в Twitter. Страшные сны демократов воплощаются наяву. Какое отношение эти события имеют к каждому из нас? Андрей Сыч в рубрика "Скриншот", давайте разбираться.
Президентские выборы в США состоятся только через год, но маневры уже реализуются полным ходом. Одним из них как раз и стало увольнение Такера с такой родной для каждого советского гражданина фамилией Карлсон. Гражданин Карлсон по контракту мог свободно есть варенье и излагаться в эфирах Fox News аж до 2025 года. Его эфиры, наполненные тезисами, которые и так звучат на кухнях, находили отклик в душах простых американцев. Немыслимая инфляция, рекордный рост цен на топливо и продукты питания, постоянное увеличение процентных ставок по кредитам. Карлсон знатно набрасывал на вентилятор, пока в него не воткнули жезл демократической цензуры. Увольнение накладывало на журналиста обязательства не вести собственные шоу на телеканалах до окончания контракта, то есть до 2025 года. Но Twitter ведь не телеканал.
Что это за система? Я провел в ней 30 лет и могу много рассказать. Нам хочется, чтобы в новостях звучала вся правда. Но есть ограничения. И если пытаться их обходить - уволят. Без вариантов. Каждый, кто работает в наших СМИ, это знает. Главное - это то, что ты не можешь сказать. Это мерзко и нечестно. Нет свободного общества там, где людям не дают сказать правду. Свобода слова - основа демократии. Именно поэтому она внесена в самую Первую поправку. Странно, но сейчас почти нет платформ, где есть свобода слова. Одна из последних, да вообще последняя - это Twitter. Это место, где мы свободно разговариваем. Оно не принадлежит ни одной из партий, здесь рады всем, и это хорошо. Скоро сюда вернется программа, которую мы делали 6 с половиной лет. И не только она. А пока мы просто рады быть здесь. Свобода слова - базовое право. Без нее у вас не будет других. Увидимся.
Маск выгнал из Twitter 80 % сотрудников, большинство из них отвечали за цензуру контента. Ирония заключается в том, что в ходе прошлой электоральной кампании именно технологические гиганты вроде Twitter сформировали коалицию против Трампа. Его сторонникам запрещали ставить лайки под публикациями. В последствие вообще организовали "цифровую смерть", заблокировав президента на всех площадках. Фактически при нынешней гаджетализации населения его просто лишили права общаться с избирателями. Тотальная цензура обеспечила победу кандидата от Партии демократов.
По настоящему решения принимаются даже не в Белом доме или каких-то иных политических институтах США, а в штаб-квартирах транснациональных корпораций, которые располагаются на территории США, в штаб-квартирах крупных банков. Говоря проще, финансового олигархата, и они совершенно не заинтересованы в ином мнении, которое могло бы как-то изменить тот курс политический, экономический курс, который они строят. И в этом смысле любое подлинное независимое мнение подвергается цензуре и атаке.
Благодаря сговору технологических гигантов и тотальной цензуре удалось скрыть компромат на всю семейку Байденов, который обнаружили на пресловутом ноутбуке Хантера. На всех площадках любая информация по этой теме либо помечалась как недостоверная, либо просто удалялась. Цифровая диктатура не позволяла озвучить правду и изменила историю США. Свободная птичка полностью меняет расклад сил.
Ксения Лебедева, журналист АТН: Уход Такера Карлсона с американского телевидения очень многие восприняли позитивно, говоря о том, теперь-то голос Америки изменится, теперь-то он зазвучит иначе, будет звучать только правда и ничего кроме правды. Однако все это нужно воспринимать как иллюзию, ведь Такер Карлсон - это всего лишь инструмент в руках тех или иных элит. Все больше говорят о том, что американские выборы - это ведь всегда был передел власти, денег и победа той или иной стороны, но только в группе элит.
Выборы в США стали водоразделом консерваторов и глобалистов. От результатов в 2024 году зависят и подходы к внешней политике в нашем регионе. Сосредоточится Белый дом на украинском конфликте или займется решением внутренних проблем.
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