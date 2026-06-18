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"Такие награды - большое счастье": в Минске чествуют лучших медицинских работников
В преддверии профессионального праздника в Минске чествуют медицинских работников. Именные награды получили более сотни специалистов, среди них и победители городского этапа конкурса "Врач года Беларуси".
18 июня сцена и торжественные залы Дворца Республики посвящены тем, кто ежедневно совершает тихий подвиг, спасает жизнь и оберегает здоровье людей. Масштаб этого знаменательного события подчеркивает количество наград. В объективе - две церемонии награждения и 130 личных благодарностей за самоотверженный труд.
Татьяна Савич, врач-педиатр детской поликлиники № 4 г. Минска:
"Это образ жизни, где нужно постоянно трудиться, повышать свои навыки, знания. Это здорово - быть нужным, знать, что кто-то нуждается в тебе и твоей помощи. Такие награды - большое счастье".
Дмитрий Шевцов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы показываем удивительные результаты во всех областях: это высокотехнологичные операции, которые не делаются нигде, либо единичные случаи, когда к нам иностранцы приезжают для того, чтобы получить ту или иную помощь. Мы предоставляем все возможные методы лечения и диагностики для наших граждан бесплатно. Мы видим то количество одаренной молодежи, которая идет в здравоохранение, поступает и в итоге становится высококлассными специалистами во всех направлениях".
Чествуют практикующих врачей, медицинских сестер, фельдшеров, руководителей учреждений здравоохранения Минска и технических специалистов, которые возводят и оснащают современные медицинские объекты.