"Такие награды - большое счастье": в Минске чествуют лучших медицинских работников

В преддверии профессионального праздника в Минске чествуют медицинских работников. Именные награды получили более сотни специалистов, среди них и победители городского этапа конкурса "Врач года Беларуси".

18 июня сцена и торжественные залы Дворца Республики посвящены тем, кто ежедневно совершает тихий подвиг, спасает жизнь и оберегает здоровье людей. Масштаб этого знаменательного события подчеркивает количество наград. В объективе - две церемонии награждения и 130 личных благодарностей за самоотверженный труд.

Татьяна Савич, врач-педиатр детской поликлиники № 4 г. Минска:

"Это образ жизни, где нужно постоянно трудиться, повышать свои навыки, знания. Это здорово - быть нужным, знать, что кто-то нуждается в тебе и твоей помощи. Такие награды - большое счастье".

Дмитрий Шевцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532d7301-16f8-4133-b025-05b434cf68de/conversions/f9ce059b-8d9a-4ba1-8d3c-dfd35cad7add-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532d7301-16f8-4133-b025-05b434cf68de/conversions/f9ce059b-8d9a-4ba1-8d3c-dfd35cad7add-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532d7301-16f8-4133-b025-05b434cf68de/conversions/f9ce059b-8d9a-4ba1-8d3c-dfd35cad7add-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532d7301-16f8-4133-b025-05b434cf68de/conversions/f9ce059b-8d9a-4ba1-8d3c-dfd35cad7add-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Шевцов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы показываем удивительные результаты во всех областях: это высокотехнологичные операции, которые не делаются нигде, либо единичные случаи, когда к нам иностранцы приезжают для того, чтобы получить ту или иную помощь. Мы предоставляем все возможные методы лечения и диагностики для наших граждан бесплатно. Мы видим то количество одаренной молодежи, которая идет в здравоохранение, поступает и в итоге становится высококлассными специалистами во всех направлениях".